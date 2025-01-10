Скончалась народная артистка России Евгения Добровольская

20:32, 10 января 2025, ПАИ

Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет, сообщили в МХТ имени Чехова.

«Это невероятно трудно осознать и невозможно принять. Ушла из жизни Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимица всей страны. Ведущая актриса художественного театра, за 33 года работы на сцене она сыграла десятки главных ролей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в последний год жизни актриса боролась с тяжёлой болезнью. О времени и месте прощания с актрисой будет сообщено дополнительно.

«Художественный театр выражает глубокие соболезнования семье Евгении Добровольской – сыновьям Степану, Николаю и Яну, дочери Анастасии, а также всем родным и близким, всем, кто любил и ценил её талант», – добавили в театре.

В фильмографии актрисы 132 проекта. Среди наиболее известных фильмов и сериалов с её участием – «Королева Марго», «Участок», «Артистка», «Ирония судьбы. Продолжение», «Белая гвардия», «Пётр Лещенко. Всё, что было…», «Женщины на грани», «Жёлтый глаз тигра», «Полёт», «Монастырь», «Балет», «Время года зима».