Свой 90-летний юбилей отпраздновала жительница Псковского района Лидия Одноценова

22:03, 10 января 2025, ПАИ

Свой 90-летний юбилей отпраздновала жительница Псковского района Лидия Одноценова. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Лидия Одноценова родилась в Луганской области. Более четверти века проработала на сложном и опасном производстве – химиком-лаборантом на предприятии военно-промышленного комплекса. В 1978 году вышла замуж и переехала к супругу в Ригу, где работала делопроизводителем на заводе радиотехники.

В браке вырастили дочь и сына. В 2023 году Лидия Григорьевна по настоянию дочери переехала в Россию, для постоянного места жительства выбрала Псковский край. Сын со своей семьёй живёт в Москве, именинница уже дважды прабабушка.

«Лидия Григорьевна улыбчивый, добрый и отзывчивый человек с активной жизненной позицией и сильным характером. Она из поколения тех людей, чью судьбу опалила и закалила Великая Отечественная война. С большим удовольствием поздравила Лидию Григорьевну с красивым юбилеем, вместе с главой Писковичской волости Натальей Волковой вручили имениннице памятные подарки. Крепкого здоровья, активного долголетия, семейного благополучия, радости жизни и мирного неба!» – добавила Наталья Фёдорова.