Митрополит Матфей посетил Псковскую областную больницу

23:31, 10 января 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей посетил Псковскую клиническую областную больницу, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Во встрече, которая прошла в конференц-зале областной больницы, приняли участие главный врач больницы Евгений Панферов, руководитель отдела по больничному служению Псковской епархии иерей Евгений Ковалев, руководитель отдела по взаимодействию с вооружёнными силами протоиерей Алексей Воронюк, медицинские работники и пациенты клинической больницы.

Митрополит Матфей вместе с Евгением Панферовым и другими участниками встречи посетил домовый храм-часовню, а также ознакомился с корпусами больницы, осмотрел кабинеты функциональной диагностики и больничные палаты.

В память о встрече митрополит преподнёс в дар областной больнице образ святой преподобномученицы Елисаветы – святой покровительницы больничного домового храма-часовни.

Также в ходе встречи глава Псковской митрополии обсудил с главным врачом областной больницы вопрос совместного использования исторического здания часовни на территории больницы, где ранее располагалась судебно-медицинская экспертиза.