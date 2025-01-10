Митрополит Матфей посетил Псковскую областную больницу
Митрополит Псковский и Порховский Матфей посетил Псковскую клиническую областную больницу, сообщили ПАИ в Псковской епархии.
Во встрече, которая прошла в конференц-зале областной больницы, приняли участие главный врач больницы Евгений Панферов, руководитель отдела по больничному служению Псковской епархии иерей Евгений Ковалев, руководитель отдела по взаимодействию с вооружёнными силами протоиерей Алексей Воронюк, медицинские работники и пациенты клинической больницы.
Митрополит Матфей вместе с Евгением Панферовым и другими участниками встречи посетил домовый храм-часовню, а также ознакомился с корпусами больницы, осмотрел кабинеты функциональной диагностики и больничные палаты.
В память о встрече митрополит преподнёс в дар областной больнице образ святой преподобномученицы Елисаветы – святой покровительницы больничного домового храма-часовни.
Также в ходе встречи глава Псковской митрополии обсудил с главным врачом областной больницы вопрос совместного использования исторического здания часовни на территории больницы, где ранее располагалась судебно-медицинская экспертиза.
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