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Общество

Международный день «спасибо» отмечают сегодня

Международный день «спасибо» отмечают сегодня, 11 января. Об этом пишет портал calend.ru.

К празднованию этого «вежливого» дня с каждым годом присоединяется всё больше стран. В эту дату принято устраивать различные флешмобы, обмениваться подарками и отправлять друг другу открытки. Психологи уверены, что слова благодарности способны успокаивать.

Кроме того, считается, что русское слово «спасибо» родилось в XVI веке. Оно появилось из-за часто произносимого словосочетания «спаси Бог».

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