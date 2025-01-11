Международный день «спасибо» отмечают сегодня

10:02, 11 января 2025, ПАИ

Международный день «спасибо» отмечают сегодня, 11 января. Об этом пишет портал calend.ru.

К празднованию этого «вежливого» дня с каждым годом присоединяется всё больше стран. В эту дату принято устраивать различные флешмобы, обмениваться подарками и отправлять друг другу открытки. Психологи уверены, что слова благодарности способны успокаивать.

Кроме того, считается, что русское слово «спасибо» родилось в XVI веке. Оно появилось из-за часто произносимого словосочетания «спаси Бог».