До +1 градуса и мокрый снег прогнозируют на территории Псковской области
Облачная погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 11 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Местами пройдут умеренные осадки: в частности, днём синоптики прогнозируют мокрый снег. На дорогах гололедица.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью до 11 метров в секунду.
Температура воздуха по области в течение суток составит от –2 до +1 градуса. Атмосферное давление низкое.
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