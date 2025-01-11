До +1 градуса и мокрый снег прогнозируют на территории Псковской области

10:18, 11 января 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 11 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Местами пройдут умеренные осадки: в частности, днём синоптики прогнозируют мокрый снег. На дорогах гололедица.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от –2 до +1 градуса. Атмосферное давление низкое.