Как взбодриться после затяжных январских праздников, рассказали эксперты

11:27, 11 января 2025, ПАИ

Как взбодриться после затяжных январских праздников, рассказали в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Самое главное в этом вопросе – режим дня, заняться им стоит перед выходом на работу. Нужно не поздно ложиться спать и не использовать гаджеты прямо перед отбоем, а начинать день лучше с активностей.

«Это могут быть дыхательные упражнения, даже какие-то подтягивания. Если вы уделите этому хотя бы пять минут, то организм зарядится бодростью на весь день», – отметила заместитель начальника отдела организации обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Черкасская.

Не менее важно вернуться к правильному питанию и завтракать в течение двух часов после пробуждения. Необходимо потреблять больше овощей, фруктов, белковой пищи и кисломолочных продуктов. Также нельзя забывать про водный баланс и пить больше воды.