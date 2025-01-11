55-летнего мужчину продолжают разыскивать в Великих Луках
55-летнего Дмитрия Старова продолжают разыскивать в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В последний раз он выходил на связь, находясь на набережной реки Ловать.
Рост мужчины составляет 165 сантиметров, худощавого телосложения. Пропавший был одет в чёрную кепку, синий бушлат, чёрный свитер и такого же цвета ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Старова, просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки: (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83или 02, 112.
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