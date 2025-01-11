55-летнего мужчину продолжают разыскивать в Великих Луках

13:37, 11 января 2025, ПАИ

55-летнего Дмитрия Старова продолжают разыскивать в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В последний раз он выходил на связь, находясь на набережной реки Ловать.

Рост мужчины составляет 165 сантиметров, худощавого телосложения. Пропавший был одет в чёрную кепку, синий бушлат, чёрный свитер и такого же цвета ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Старова, просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки: (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83или 02, 112.