На 25% вырос праздничный поток посетителей в «Михайловское» в этом году

14:00, 11 января 2025, ПАИ

На 25,44% вырос праздничный поток посетителей в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в нынешнем году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения со ссылкой на заместителя директора Пушкинского заповедника по музейной, экскурсионной и методической работе Елену Михайлову.

В завершившиеся выходные и праздничные дни в музеях-усадьбах и на мероприятиях из праздничной афиши побывало 23 400 человек против 18 655 за подобный же период 2024-го года. В музее добавили, что уже несколько лет подряд здесь фиксируют не только абсолютный, но и относительный рост туристического потока: так, в 2024 году этот рост составил 17,45%.

Сегодня, 11 января, в музее-заповеднике подвели и некоторые другие статистические итоги первых – каникулярных – дней начавшегося года. Экскурсии в музеях-усадьбах посетили 22 162 человека, конкретизировали в «Михайловском». А самым популярным «пунктом» специальной праздничной программы стал спектакль «Сказки новогодней ёлки, или Тайная жизнь ёлочных игрушек» и традиционный праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. На этом представлении побывало 280 человек, в том числе – 85 членов семей участников СВО.

К псковским традициям празднования «коляды» – трёх «святочных канунов» в ходе новой фольклорной программы «Настали Святки» приобщились 265 детей и взрослых, а взять тот или иной мастер-класс из цикла «Народная культура» в Центре творческих музейных программ пожелали 180 гостей Пушкиногорья. Достаточным интересом пользовались и другие события, включённые в новогоднюю афишу-2025, отметили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».