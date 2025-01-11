Псковичей приглашают на вебинары и семинары по налоговому законодательству

14:59, 11 января 2025, ПАИ

Налогоплательщиков приглашают принять участие в вебинарах и семинарах, посвященных налоговому законодательству. Мероприятия пройдут в январе-марте 2025 года, рассказала руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова.

На семинарах и вебинарах специалисты расскажут об изменениях налогового законодательства и особенностях уплаты налогов и сборов, порядке сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, расскажут об электронных сервисах ФНС России, помогут разобраться с основными ошибками при заполнении отчетов, а также ответят на заданные вопросы по каждой обсуждаемой теме и дадут рекомендации, .

Участие в мероприятиях бесплатное, но необходима предварительная регистрация. С графиком семинаров-вебинаров можно ознакомиться по ссылке.