Соревнования по спортивному туризму «Новогодний спринт» проходят в Себежском районе
Соревнования по спортивному туризму «Новогодний спринт» проходят в Себежском районе, пишет газета «Призыв».
Более сотни юношей и девушек приехали на соревнования. Спортсмены совершат более 300 стартов.
В соревнованиях принимают участие спортсмены из районов Псковской области, из Смоленской, Ленинградской и Новгородской областей, а также спортсмены из Могилева.
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