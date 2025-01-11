Соревнования по спортивному туризму «Новогодний спринт» проходят в Себежском районе

15:58, 11 января 2025, ПАИ

Соревнования по спортивному туризму «Новогодний спринт» проходят в Себежском районе, пишет газета «Призыв».

Более сотни юношей и девушек приехали на соревнования. Спортсмены совершат более 300 стартов.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из районов Псковской области, из Смоленской, Ленинградской и Новгородской областей, а также спортсмены из Могилева.