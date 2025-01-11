Пожарные ликвидировали возгорание квартиры в Себеже

16:21, 11 января 2025, ПАИ

Возгорание в квартире нежилого дома произошло на улице 7 Ноября в Себеже, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня. В результате пожара пострадали две квартиры.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.