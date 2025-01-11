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Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание квартиры в Себеже

Возгорание в квартире нежилого дома произошло на улице 7 Ноября в Себеже, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Пожарные ликвидировали возгорание квартиры в Себеже
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидировали возгорание квартиры в Себеже
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидировали возгорание квартиры в Себеже
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидировали возгорание квартиры в Себеже
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня. В результате пожара пострадали две квартиры.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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