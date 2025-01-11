Что делать при краже аккаунта на «Госуслугах», посоветовал эксперт

16:42, 11 января 2025, ПАИ

Как действовать, если мошенники украли доступ к аккаунту на «Гоуслугах», разъяснил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. Об этом пишут «Известия».

Отменить операции, которые совершили злоумышленники, можно через сам портал, например отозвав выпущенные электронные подписи. Также это можно сделать с помощью юриста и, возможно, в суде в случае незаконно полученных онлайн-займов или сделок с недвижимостью.

«С потерянными телефонными номерами ситуация сложнее. Кроме относительно простых случаев, когда к ранее использованному номеру был привязан доступ к сервису «Госуслуги», существуют и сложные ситуации, когда, например, существует забытый банковский счёт или карта, к нему когда-то был привязан телефон, а сейчас банк ввёл услугу подтверждения аккаунта на «Госуслугах» для владельцев счетов», – уточнил эксперт.

По его словам, получив доступ к номеру, мошенники могут сбросить пароль интернет-банка, а после этого создать новый аккаунт на «Госуслугах».

Чтобы это предотвратить, следует контролировать банковские счета и вовремя закрывать ненужные. Также следует как можно более продолжительно использовать для получения SMS-кодов один и тот же номер.