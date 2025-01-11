Псковичам напоминают о работе круглосуточной телефонной линии «Ребёнок в опасности»

17:22, 11 января 2025, ПАИ

О работе круглосуточной телефонной линии «Ребёнок в опасности» напоминают псковичам в СУ СК России по Псковской области.

Для незамедлительного реагирования на обращения граждан о совершённом или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних в ведомстве работает круглосуточная телефонная линия «Ребёнок в опасности» по короткому номеру 123 или по номеру 8-911-362-27-78.

Обратиться на телефонную линию «Ребёнок в опасности» можно как с сообщением о преступлении, так и с любой известной информацией о возможных нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, а также о ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью детей. Все поступившие сообщения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством.