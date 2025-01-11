Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около ста пенсионеров из себежского дома-интерната получили подарки в рамках «Ёлки желаний»

Традиционные новогодние подарки получили проживающие в Сосновоборском доме-интернате пожилые люди. Об этом пишет газета «Призыв».

Фото Себежского филиала Псковского агротехнического колледжа

Студенты Себежского филиала Псковского агротехнического колледжа на протяжении многих лет шефствуют над Сосновоборским домом-интернатом. К различным праздникам проживающие там одинокие пожилые люди получают подарки, ребята готовят номера студенческой самодеятельности и радуют пожилых.

К новогодним праздникам проводится акция «Ёлка желаний»: пожилые люди пишут письма Деду Морозу, а студенты, преподаватели и другие активные граждане Себежского района их исполняют.

В этом году около ста проживающих в интернате людей получили свои подарки, а также их поздравили Снежная Королева, Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 января 2025

Самозанятым начнут оплачивать больничные
11 января 2025

Великолукские полицейские напомнили школьникам правила поведения на улице
11 января 2025

Около ста пенсионеров из себежского дома-интерната получили подарки в рамках «Ёлки желаний»
11 января 2025

Псковичам напоминают о работе круглосуточной телефонной линии «Ребёнок в опасности»
11 января 2025

Псковские танцоры завоевали Гран-при на международном фестивале в Белоруссии
11 января 2025

Что делать при краже аккаунта на «Госуслугах», посоветовал эксперт
11 января 2025

Более 50 мероприятий в области экологии и охраны окружающей среды провела Псковская детская экологическая библиотека за год
11 января 2025

Гололедицу и до –5 градусов прогнозируют в Псковской области 12 января

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...