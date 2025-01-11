Около ста пенсионеров из себежского дома-интерната получили подарки в рамках «Ёлки желаний»

17:38, 11 января 2025, ПАИ

Традиционные новогодние подарки получили проживающие в Сосновоборском доме-интернате пожилые люди. Об этом пишет газета «Призыв».

Студенты Себежского филиала Псковского агротехнического колледжа на протяжении многих лет шефствуют над Сосновоборским домом-интернатом. К различным праздникам проживающие там одинокие пожилые люди получают подарки, ребята готовят номера студенческой самодеятельности и радуют пожилых.

К новогодним праздникам проводится акция «Ёлка желаний»: пожилые люди пишут письма Деду Морозу, а студенты, преподаватели и другие активные граждане Себежского района их исполняют.

В этом году около ста проживающих в интернате людей получили свои подарки, а также их поздравили Снежная Королева, Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.