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Великолукская лучница выиграла всероссийские соревнования «Малахитовые стрелы»

Великолукская лучница Александра Савенкова выиграла всероссийские соревнования «Малахитовые стрелы», которые прошли в Екатеринбурге. Об этом сообщает Российская федерация лёгкой атлетики.

Великолукская лучница выиграла всероссийские соревнования «Малахитовые стрелы». Фото: Российская федерация стрельбы из лука

В зачёте с Александрой Савенковой соревновались 15 спортсменок из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Красноярского края, Татарстана, Югры и Пермского края.

Савенкова заняла первое место квалификации, выполнив норматив мастера спорта международного класса.

В плей-офф великолучанка выиграла у представительницы Челябинской области Анны Зубалевич – 147:132, в полуфинале обыграла соперницу из Красноярского края Елену Эйсмонт – 148:141, а в финале чуть не показала абсолютный результат, выиграв у лучницы из Свердловской области Анастасии Варзиной со счётом – 149:144.

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