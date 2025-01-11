Великолукская лучница выиграла всероссийские соревнования «Малахитовые стрелы»
Великолукская лучница Александра Савенкова выиграла всероссийские соревнования «Малахитовые стрелы», которые прошли в Екатеринбурге. Об этом сообщает Российская федерация лёгкой атлетики.
В зачёте с Александрой Савенковой соревновались 15 спортсменок из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Красноярского края, Татарстана, Югры и Пермского края.
Савенкова заняла первое место квалификации, выполнив норматив мастера спорта международного класса.
В плей-офф великолучанка выиграла у представительницы Челябинской области Анны Зубалевич – 147:132, в полуфинале обыграла соперницу из Красноярского края Елену Эйсмонт – 148:141, а в финале чуть не показала абсолютный результат, выиграв у лучницы из Свердловской области Анастасии Варзиной со счётом – 149:144.
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