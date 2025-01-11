Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Невельском округе

19:39, 11 января 2025, ПАИ

В Невельском муниципальном округе сотрудники МЧС провели рейд в целях профилактики пожаров и гибели людей, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Специалисты провели беседы о пожарной безопасности в быту и разъяснили порядок эксплуатации отопительных, газовых и электронных приборов. Жителям напомнили о порядке действий при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также о номерах для вызова экстренных оперативных служб.

«В случае возникновения пожара или задымления срочно звоните по номеру пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру 112», – добавили в пресс-службе.

Напомним, что в 2024 году спасли более 400 человек при пожарах в Псковской области.