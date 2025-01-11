Установка временного кардиостимулятора спасла жизнь пенсионеру из Великих Лук

20:18, 11 января 2025, ПАИ

Установка временного кардиостимулятора спасла жизнь 87-летнему пенсионеру из Великих Лук, сообщает портал Luki-News.

После осмотра пациента в тяжёлом состоянии госпитализировали в палату интенсивной реанимации и терапии кардиологического отделения. В экстренном порядке врачом по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Владиславом Новиковым был установлен временный кардиостимулятор.

«Благодаря этой процедуре пульс стабилизировался, а потери сознания не повторялись. Состояние пациента стабильное со значительной положительной динамикой», – отметил заведующий кардиологическим отделением, врач-кардиолог Александр Андросович.

На следующий день пенсионеру установили постоянный электрокардиостимулятор, а сейчас он продолжает лечение и восстановительную терапию под наблюдением врачей.