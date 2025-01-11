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Экономика

Средняя сумма автокредита по России снизилась на 12%

В 2024 году средняя сумма автокредита по России снизилась на 12 % и достигла 1,34 миллиона рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Баланс-Платформы».

Фото: ПАИ

При покупке нового автомобиля россияне занимали у банковских организаций в среднем 1,342 миллиона рублей, а при покупке машин с пробегом – около 1,34 миллиона рублей, уточнили аналитики компании.

Интересно, что у покупателей новых машин в кредит было отмечено снижение дохода на 10 %, а у клиентов, которые приобрели автомобили с пробегом, наоборот, доходы выросли на 7 %, отметили специалисты.

Снижение средней суммы автокредита в прошлом году произошло из-за роста размера первоначального взноса при покупке и новых, и использованных машин. «Инициативы 2024 года, направленные на сокращение кредитного риска, а также высокая стоимость кредитов привели к росту объёма первоначального взноса и снижению сумм кредитов», – объяснила директор департамента развития автокредитования и страхования «Баланс-Платформы» Екатерина Конова.

Она также отметила, что в текущем году средняя сумма кредита на автомобили будет расти в связи с увеличением утильсбора, инфляционных ожиданий и курса валют.

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