Пропавшую в апреле женщину продолжают искать в Великих Луках

10:53, 12 января 2025, ПАИ

43-летнюю Лилию Мусаневу продолжают разыскивать великолукские полицейские. Её местоположение неизвестно с 14 апреля 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, волосы светло-рыжие, длинные, глаза серо-голубые.

Женщина была одета в чёрную куртку с капюшоном, чёрные брюки и короткие сапоги. С собой у неё был чёрный рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лилии Мусаневой, просят обратиться по телефонам ОМВД России в Великих Луках (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 02, 112.