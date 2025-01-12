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Происшествия

Пропавшую в апреле женщину продолжают искать в Великих Луках

43-летнюю Лилию Мусаневу продолжают разыскивать великолукские полицейские. Её местоположение неизвестно с 14 апреля 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

43-летнюю Лилию Мусаневу продолжают разыскивать великолукские полицейские. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, волосы светло-рыжие, длинные, глаза серо-голубые.

Женщина была одета в чёрную куртку с капюшоном, чёрные брюки и короткие сапоги. С собой у неё был чёрный рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лилии Мусаневой, просят обратиться по телефонам ОМВД России в Великих Луках (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 02, 112.

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