До –10 градусов ожидается в Псковской области 13 января

11:17, 12 января 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 13 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами пройдёт небольшой снег. Днём ожидается погода преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ночью будет дуть ветер северных направлений, днём – южных со скоростью 3–8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от –10 до –5 градусов, в северных районах области – до –13, днём – от –5 до 0 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.