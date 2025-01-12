Около миллиона рублей потеряли псковичи из-за мошенников

12:58, 12 января 2025, ПАИ

Около миллиона рублей потеряли псковичи из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жителям Пскова, Струг Красных и Великих Лук звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков, брокерами или менеджерами.

Аферисты пообещали собеседникам организовать дополнительный заработок в Интернете. Кроме того, некоторых псковичей призвали для якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и доступа к их банковским счетам срочно перевести деньги на «безопасные счета».

В итоге псковичи лишились около миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. Сейчас возбуждены уголовные дела.