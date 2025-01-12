Около миллиона рублей потеряли псковичи из-за мошенников
Около миллиона рублей потеряли псковичи из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Жителям Пскова, Струг Красных и Великих Лук звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков, брокерами или менеджерами.
Аферисты пообещали собеседникам организовать дополнительный заработок в Интернете. Кроме того, некоторых псковичей призвали для якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и доступа к их банковским счетам срочно перевести деньги на «безопасные счета».
В итоге псковичи лишились около миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. Сейчас возбуждены уголовные дела.
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