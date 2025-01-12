Аэропорт Пулково во второй раз за день приостановил работу из-за непогоды

16:40, 12 января 2025, ПАИ

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге во второй раз за день остановил приём и отправку самолётов. Это связано с непогодой, пишет ТАСС со ссылкой на управляющую компанию Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

Отмечается, что возникшие ограничения носят временный характер. Они необходимы для обеспечения необходимого коэффициента сцепления на взлётно-посадочных полосах, отметили в пресс-службе.

Напомним, что непогода сегодня обрушилась и на Псковскую область. В частности, в регионе энергетики ликвидируют последствия циклона «Чарли».