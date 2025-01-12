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Псковичам напоминают о риске схода снега и льда с крыш зданий

О риске схода снега и льда с крыш зданий предупредили псковичей в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области.

Псковичам напоминают о риске схода снега и льда с крыш зданий. Фото: ПАИ

В Псковской области из-за резких колебаний температур появилась угроза травмирования граждан в результате падения наледи с крыш зданий.

Чтобы избежать трагических последствий, Следственный комитет России напоминает о важности соблюдения мер безопасности на улице в зимний период: стараться не пересекать ограждённые опасные зоны, не приближаться к стенам зданий и козырькам подъездов, на которых могут скапливаться снег, сосульки и наледь. Родителям следует быть внимательными и объяснять детям правила безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Руководителям организаций, управляющим компаниям, коммунальным службам и владельцам зданий настоятельно рекомендуется незамедлительно организовать очистку крыш от снега и наледи. В случае серьёзного травмирования или гибели человека уголовная ответственность вплоть до лишения свободы может быть возложена на собственников зданий, сотрудников управляющих компаний, а также на тех, кто выполняет административные и хозяйственные функции, и на руководителей организаций независимо от их формы собственности.

Если всё же произошёл несчастный случай и взрослый или ребёнок получил травму, необходимо немедленно позвонить в экстренные службы по номеру 112. Также в Псковской области доступны телефонные линии Следственного комитета России «Ребёнок в опасности» (короткий номер 123 или 8-911-362-27-78) и «Телефон доверия» (8-981-350-71-57), куда можно обратиться в любых экстренных ситуациях. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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