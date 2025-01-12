Ортопед объяснил последствия сидячего образа жизни

18:49, 12 января 2025, ПАИ

Сидячий образ жизни или гиподинамия могут вызвать мышечную гипотрофию, ускоренное старение организма и увеличить риск травм, объяснил ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин, пишет РИА Новости.

Дмитрий Сорокин отметил, что гиподинамия является актуальной проблемой, которая не сулит ничего хорошего. Он добавил, что ее ортопедические проявления включают остеопороз, гипотрофию мышц спины, брюшного пресса и конечностей, а также раннее старение организма и предрасположенность к травмам.

Он подчеркнул, что к ортопедам все чаще обращаются люди с ранними признаками остеохондроза, проблемами с осанкой и артритом суставов, что связано с малоподвижным образом жизни.