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Кинолог рассказал, как собаки определяют, стоит ли взаимодействовать с человеком

Собаки уже с первой минуты общения с человеком способны определить, стоит ли им взаимодействовать с ним или лучше держаться подальше. Это происходит не благодаря какому-то особому дару, а благодаря определённым природным особенностям, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Кинолог рассказал, как собаки определяют, стоит ли взаимодействовать с человеком. Фото: ПАИ

Голубев отметил, что если собака не полюбила кого-то, это может свидетельствовать о том, что этот человек является плохим. Он добавил, что такое мнение распространено среди тех, кто когда-либо сталкивался с серьезным недоверием со стороны питомца к какому-либо человеку. По его словам, на первый взгляд это может показаться необъяснимым: собака легко вступает в контакт и доверяет одному человеку, в то время как с другим категорически отказывается общаться.

В поведении собак нет ничего сверхъестественного, они ориентируются, в частности, на обоняние, уточнил эксперт. Кроме того, они также реагируют на поведение человека, манеру общения и состояние.

Кинолог продолжил, что собака в первую очередь полагается на своё обоняние. Благодаря своему высокочувствительному носу, питомцы могут улавливать запахи даже на значительном расстоянии, включая те, которые могут остаться незамеченными для человека. Некоторые ароматы могут вызывать у животных дискомфорт, тревогу или даже агрессию, отметил Владимир Голубев. Впечатление, которое человек производит на собаку, может зависеть от резких запахов, таких как парфюм или алкоголь.

Эксперт также отметил, что собаки внимательно наблюдают за поведением людей. Они доверяют тем, кого считают надежными лидерами, которые придерживаются установленных правил, последовательно реагируют на поведение питомца и не проявляют агрессии или непредсказуемости. Кинолог уточнил, что собаки способны улавливать мельчайшие сигналы человеческого тела, включая позы, жесты и изменения в голосе. Например, действия человека с активной жестикуляцией или резкие манеры могут показаться животным небезопасными, пояснил Владимир Голубев.

Еще одной «суперспособностью» собак является их умение распознавать эмоциональное состояние человека, понимая, когда он грустит или радуется. Это связано с тем, что психологическое и физическое состояние влияет на уровень гормонов в организме, объяснил президент РКФ. По его словам, грустящий человек и человек, испытывающий страх, имеют разные запахи, и собаки способны различать эти нюансы благодаря своему чувствительному обонянию.

Владимир Голубев заметил, что многие знают о важности успокоения и недопустимости демонстрации агрессии или страха при встрече с бездомными собаками, так как это может спровоцировать конфликт. Он отметил, что собака будет доверять лишь спокойному человеку с позитивным настроем. Если человек испытывает страх, злость или беспокойство, собака может отказаться от общения или даже начать проявлять агрессивное поведение в ответ.

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