2025-й. Зимние каникулы псковских рыболовов

21:12, 12 января 2025, ПАИ

Рыболовы – народ ушлый. Они найдут лёд даже тогда, когда в аномально тёплую зиму, казалось бы, его и быть не должно. «Рыбаков там, как людей на Невском проспекте», – такое сравнение высказывают очевидцы. В конце новогодних праздников на льду Чудского озера собирались сотни любителей подлёдного лова рыбы. Об этом – в очередной статье постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.

Крах зимней рыбалки?

Моё поколение, тем, кому за шестьдесят, помнит художественный фильм «Пропало лето», когда планы мальчишек на каникулы по независимым от них обстоятельствам оказались под угрозой полного краха. Но свершилось чудо и то лето с непредвиденным сюжетом и невероятными приключениями запомнилось им надолго.

Примерно по такому же сценарию развернулись события и у псковских зимних рыболовов во время длинных январских праздников 2025 года. Сразу после встречи Нового года уныние и беспросветная тоска попытались вселиться в души тысяч почитателей зимней рыбалки. В конце декабря ещё была надежда, что к первой декаде января зима наберёт нормальный ход, мороз скуёт реки и озёра надёжным ледяным панцирем. Тому подтверждением было всё больше и больше сообщений о первых и довольно успешных зимних рыбалках со страниц псковских рыболовных форумов. Но с первыми днями наступившего года все надежды улетучились вместе с выпавшим накануне снегом и зарождавшимся льдом. Аномальное тепло, казалось бы, разрушило все планы. Каникулы испорчены! Но чудесным образом всё оказалось не так и плохо…

Вдруг, откуда не возьмись…

Неужели так и пройдут зимние каникулы без рыбалки – ни воды, ни льда. Каждый день с начала января я с робкой надеждой пролистывал псковские странички рыболовного интернета. Но тщетно – за окном лёгкий минус, всего два-три деления ниже нуля, а этого явно недостаточно, чтобы исправить ледовую обстановку, а поэтому – никаких вестей. И вдруг, откуда всё взялось, непонятно, но начиная с 4 января, появились сообщения, что лёд, оказывается, имеется, рассказывали и показывали фото о его толщине в 10 и даже 15 сантиметров. И не где-то там, на лесных озёрах, а на самых наших главных и рыбных – и на Псковском, и даже на Чудском. Такой лёд не везде и от берега простирается пока всего на 200–500 метров, но для начала и этого достаточно. А самое главное – рыба ловится. Собирались мы недолго и в оставшиеся выходные дни успели побывать и на Псковском озере, и на Чудском…

Выход крепкий, лёд нормальный

6 января 2025 года. Балсово, Псковское озеро. Для начала отправились на север Псковского озера – в деревню Балсово. Грунтовая дорога туда вполне себе нормальная, чистенькая, беленькая, уже на зимнюю похожа и накануне по ней даже грейдер прошёл. На балсовском берегу проезжать можно было до конца канала, земля подмёрзла, позволяла, только в паре мест водителю надо было ловко управляться с рулевым колесом, чтобы не свалиться в колею, видимо только вчера здесь образовавшуюся. Но большинство рыболовов оставляли свои машины в начале канала и в озеро выходили по льду вдоль его правого берега, лишь в самом конце обходя по камышам самую гнилую часть канала.

Выход крепкий, без проблем, лёд тоже нормальный. Обычно, выходя по самому первому льду, мы сразу же замеряем его толщину. Но в сегодняшнем случае это было излишним, потому как впереди метрах в трёхстах, оставив чёткие следы на льду, уже дружно сидели десятка два рыболовов. Подошли, все они расположились вдоль широкой полосы наломанного и смёрзшегося льда, за «ломняком» никого не было. В течение первого получаса я не увидел, чтобы хоть кто-то взмахнул рукой – не клевало ни у кого. Но к концу дня некоторые из них очень даже неплохо подловили. В их уловах было по 30–40 полосатых хвостов, но размер в основном средненький и ниже. Хотя у одной дамы, которую я, наверное, сослепу сразу дамой и не признал, в санках было набросано десятка два с половиной окуней очень достойного горбатого размера. С этой рыбачкой интересно получилось, немножко я опростоволосился...

Лучший улов дня

Я ушёл от всей толпы метров на триста влево к берегу к камышовым мысам – лет пять назад я там на удивление хороших окушков наловил, и глубина там почти двухметровая. И на этот раз, как только я туда пришёл, пробурил первую лунку и сразу же на втором подбросе блесны почувствовал резкий удар, подсёк и выудил бойкого 150 граммового полосатика. Ура! Первая рыбка в этом сезоне и в новом году. Оказывается, не зря сюда пришёл. Но дальше… ни одного удара, ни одной царапки ни в этой лунке, ни в десяти других, просверленных вокруг и рядом. Тут и Дмитрий подошёл, но почти не задержался. Он пополоскал свою блесну во всех моих лунках, ничего не словил и вернулся обратно. Я же поупирался ещё минут пятнадцать и береговую попытку на этом закончил. Идти дальше не видел смысла и решил тоже возвращаться к основной группе рыболовов.

За время моего часового отсутствия они почти все удалились в противоположную сторону. Крайними ко мне оказались два рыбака, одним из которых был мой товарищ, метров триста до них, а потом до следующих ещё разрыв метров сто пятьдесят. Пошёл к ближним фигуркам напрямую, но не тут-то было, не прошёл.

Первые два часа рыбалки и беспроблемное перемещение по льду меня успокоили и даже убаюкали, а потому пешню я убрал в санки и ходил всюду с ледобуром – им быстрее и удобнее сверлить лунки. Без пешни по первому льду – никуда! Пришлось вновь расчехлять и собирать незаменимое тяжёлое вооружение зимнего рыболова, так как лёд подо мной начал потрескивать. Сделав ещё несколько шагов в нужном мне направлении, и ударяя лёд пешнёй под каждый шаг, вынужден был разворачиваться в обратную сторону – лёд там был никакой, пешня пробивала его на раз. Сделал не большую петлю, обошёл этот участок тонкого льда и подошёл к первому ближнему ко мне рыболову. Подошёл тихонько, чуть сзади и сбоку. Поздоровался, поздравил с праздниками, что-то похожее услышал и в ответ. А спрашивать, как дела даже не стал, всё было и так понятно – в санках хорошей кучкой лежало примерно 25 окуней, из них штук пять солидного размера от 250 до 300 граммов. Это был самый добротный улов, который я сегодня видел и лучшего за весь день так ни у кого и нигде больше не узрел. Поздравил с уловом, спросил, на что ловит. Тот молча достал из лунки свою приманку и показал не крупный серый полосатенький балансир. Я ещё раз поздравил с Новым годом и удалился к Дмитрию, до которого было метров тридцать.

Умелый рыболов

С уловом у товарища было так же «хорошо», как и у меня, только на одного окуня меньше (то есть – ни одного). «Дима, ты видел у парня неплохо наловлено и окуньки имеются крупненькие?» – просверлив рядом лунку и усаживаясь на свой ящик, спросил я у товарища. «У какого парня?» – спокойно переспросил меня Дмитрий. «Как у какого, – удивился я его ответу. – У этого, к которому я только что подходил, тут более чем в ста метрах вокруг другого нет». «Так это не парень», – продолжил удивлять меня Дима. «Ты, что! А кто? Я же лично с ним разговаривал две минуты назад», – не понимал я, куда клонит мой товарищ. «То девушка», – он продолжил ещё тише и спокойнее. Я недоумевал ещё больше: «Да, ладно, ты что, меня подкалываешь?» «Ну иди посмотри внимательнее».

Я был уверен, что только что разговаривал с рыболовом мужского пола, а товарищ просто меня разыгрывает и продолжал сопротивляться: «Да какая там девушка, одна, да ещё в стороне от всех? Сейчас пойду и ещё раз посмотрю». Но не пошёл. Тем не менее, продолжая блеснить, я стал всматриваться в фигуру рыболова. Но определить, кто же это действительно, так и не смог: на ящике сидит рыболов небольшой и немаленький, с молодой стройной фигурой, у которого ещё и дела идут лучше нашего – за время моего пристального наблюдения он выудил ещё три или четыре окуня. Я так и остался при своём мнении. Ну и ладно, парень – не парень, даже если и девушка, то я ничего предосудительного не сделал: матом не ругался, здоровался, поздравлял, белый снег в жёлтый цвет рядом не окрашивал.

Конфуз…

У нас не клевало и мы переместились ещё дальше в сторону основной группы рыболовов. Повстречался Алексей, мой хороший знакомый, утром мы на льду с ним и его супругой уже пересекались, говорит, что у них обоих сегодня неплохо получается, утром клевало лучше, сейчас похуже. В свою очередь я рассказал ему свою недоумённую историю. «Вон та?» – указал он на фигурку, так и остававшуюся крайней на льду. «Ну да». «Так это… – он назвал имя, но я его плохо расслышал. – Она с нами приехала. Муж был рядом с ней, но у него не клевало и он уже давно где-то здесь ловит». Улыбнулись мы друг другу и разошлись. Лишь после этого мои сомнения рассеялись. Раньше, ещё лет десять назад, встретить на льду женщину-рыболова можно было нечасто. Но обстановка изменилась и я могу смело утверждать, что теперь на псковской зимней рыбалке каждый двадцатый рыболов – это обязательно женщина с удочкой. И это если считать по минимуму. Сегодня, например, на льду в этой части Псковского озера процент был выше – из 25 рыболов две русалки присутствовали точно. Чаще всего современных рыбачек можно заметить издалека – на них модные рыболовные костюмы, яркие шапочки и сапожки.

И вблизи, вы обратили внимание, с каким красивым маникюром современные нимфы отправляются на рыбалку (или за грибами-ягодами)? И это здорово. Из них лишь малая часть одевается неброско, по какой-то причине стараясь не выделяться. А ещё я заметил, что с каждым годом на льду становится чище, общение между рыболовами и поведение – культурнее. И не в последнюю очередь заслуга в этом именно прекрасной половины человечества, всё чаще пребывающей с нами на льду, на воде или в лесу. Эмансипация, блин, ничего не поделаешь.

Пойманный сегодня у берега 150-граммовый окушок был моей первой рыбкой в новом году. И пока... последней. Больше я ни одного не поймал и ни одной поклёвки не видел. Дмитрий и вовсе с нулëм остался. А третий мой товарищ, Станислав, штук 20 разнокалиберных полосатиков всё же надëргал. Но он на мормышку с мотылëм рыбачил, а мы с Дмитрием с блëснами да балансирами упражнялись. Но лёд проверили, рыбаков посмотрели, рыбу поймали. Сезон открыли. Ура!

Чудской лёд крепок, но его немного

8 января 2025 года. Чудское озеро, Ветвеник. Начитавшись чудесных отчётов, через день после Балсово мы в прежнем составе отправились на Чудское озеро. Заезжали через Ветвеник, сворачивали влево у магазина и ещё проезжали километра три за деревню Заполье. Приехали мы, наверное, одними из последних и припарковать автомобиль было не просто: неожиданный аншлаг, удобных парковочных мест почти нет.

Вышли на лёд и ещё ушли влево около километра, а там уже с километр и до Кунести оставалось. Кстати, большая часть рыболовов, а их было несколько сотен, откуда-то из Кунести и выходили. Выход хороший, лёд на удивление крепкий, сантиметров 10–15 везде, где мы были. Но такая толщина только до широкой полосы смерзшегося наломанного льда. «Ломняк» тоже крепкий, но очень много в нём мест с двойным, тройным и так далее льдом, сверлить там плохо. За «ломняком» – молодой лёд, мы на него не ходили, особо смелые по его краю ползали, но быстро возвращались, видимо, не сыскав там рыбы.

Мормышка торжествует, железо отдыхает

До полоски «ломняка» примерно метров 300–400 от берега. Вот по его ближнему краю в основном все и ловили. Вернее, пытались ловить. Самые первые и неудовлетворённые начали сдаваться и потянулись в берег уже в 11:30. Клевало слабенько. Но это у таких супер-рыболовов, как я и Дмитрий, то есть у тех, кто принципиально только балансиры и блесна полощут. Я девять окуней «наполоскал», из них одного, примерно, весом 250 граммов, пару по 200, остальные граммов по 150–170. У Дмитрия улов из восьми окуней, таких же, как и у меня, только без 250 граммов. А вот Станислав на мормышку надубасил килограммов пять-шесть, а может и больше. Притом где-то до 12:00, как и мы, он изображал из себя великого блеснильщика, а потом от безнадёги перешёл на мормышку с мотылëм и за следующие два часа наловил штук 70 разнокалиберных окуней, полтора десятка ершей и три плотвички. И всё это... из одной лунки. В том числе в его улове имелось пару десятков хороших двухсотграммовых с плюсом пузатеньких окуней. Мы с Дмитрием были рядом со Стасом – и сбоку, и сзади, и спереди, но наши железки окунь кушать почти наотрез отказывался. Неподалёку от нас, метрах в тридцати, рыбачила группа из четырёх человек, двое сразу на мормышку ловили, потом и двое других на неё переключились. И помахали они сегодня руками очень неплохо – у ног каждого из них к концу рыбалки образовалась серьёзная дорожка из выловленной рыбы.

Но уловы их оказались всё равно меньше, чем у Стаса и размер мельче (я мимо проходил, видел). А причина в ключике, подобранном нашим товарищем к сегодняшнему окуню. Он ловил с самого дна (глубина – около четырёх метров) и почти не играл мормышкой, не поднимал, а еле-еле елозил ей по дну. Именно при такой хитрой игре окунь сегодня клевал чаще, чем у других и размер его был крупнее. И клевал он по-особенному – едва заметно поднимая кивок, а дальше только не зевай, подсекай. Мормышка у Стаса маленькая (не знаю сколько граммов), вольфрамовая, чёрно-серая матовая, насаживал он по четыре-пять мотылей. И процесс ловли у него был настолько увлекательный, что я даже засмотрелся, не выдержал, отложил в сторону свою удочку и снял это на камеру. И, кажется, интересно получилось.

8 января 2025 года. Чудское озеро, Заполье. Мастер-класс по ловле на мормышку от Станислава

Несмотря на разные итоги, рыбалкой мы все трое остались довольны.

«Как на Невском…»

Лёд у Заполья, у Кунести сейчас хороший: летают аэролодки, бегают мотособаки, ползают каракаты, пешком ходят сотни и сотни рыболовов, но все перемещаются в береговой 400-метровой полосе, на ломанный лёд и далее не особенно суются. За «ломняком» следует не большая тёмная полоска тонкого свежего льда 50-метровой ширины, а за ним до самого горизонта гуляющее Чудо-озеро. Пока я сегодня своими глазами не увидел здешнее скопище рыболовов, то не до конца понимал, что означает сравнение одного из очевидцев этой январской картинки, вычитанной мною на одном из рыболовных форумов: «Рыбаков здесь, как людей на Невском проспекте». Но побывав, стало понятно, но не потому, что рыболовы собралось в одном месте, а потому, что прямая полоска из многих сотен тёмных и постоянно двигающихся фигурок растянулась по светлому прибрежному льду Чудского озера и уходит вдаль на многие километры: от деревни Заполье и на юг, пожалуй, до самого Стороженца. Окуня там везде много, вчера, 7 января, говорят, на блëсна и балансиры клевало гораздо лучше, чем 8 января.

Позади уже половина так называемой зимы, и судя по прогнозу погоды, который я посмотрел на месяц вперёд, до нормальных рыбных мест мы в этом сезоне вряд ли доберёмся. Небольшой плюс, который сейчас на улице, на ледовую обстановку в этих местах, по нашим оценкам, в ближайшие дни не повлияет. Всё же нужны морозы, сильный западный ветер этот лёд может запросто и разрушить.

Такая вот псковская рождественская рыбалка 2025 года на льду Чудского озера.