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О налипании мокрого снега предупреждают псковичей

Жителей Псковской области предупреждают о налипании мокрого снега на провода. О неблагоприятном явлении ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

О налипании мокрого снега предупреждают псковичей. Фото: ПАИ

«В течение суток 13 января по северо-востоку Псковской области сохранится сильное налипание мокрого снега на провода», – говорится в сообщении.

При налипании мокрого снега важно быть осторожными на улице и следить за состоянием линий электропередачи. В этот период не рекомендуется использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений, так как это может привести к перегрузке электропроводки и её возгоранию. Жителям Пскова советуют укрепить ненадёжные конструкции на своих участках. Если были обнаружены оборванные провода на линиях электропередачи, необходимо сообщить об этом в местную администрацию.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации необходимо немедленно обратиться в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов рекомендуется звонить по номерам «112» или «101». Данный прогноз был передан в ЕДДС районов и соответствующие службы.

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