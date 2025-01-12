О налипании мокрого снега предупреждают псковичей

21:41, 12 января 2025, ПАИ

Жителей Псковской области предупреждают о налипании мокрого снега на провода. О неблагоприятном явлении ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«В течение суток 13 января по северо-востоку Псковской области сохранится сильное налипание мокрого снега на провода», – говорится в сообщении.

При налипании мокрого снега важно быть осторожными на улице и следить за состоянием линий электропередачи. В этот период не рекомендуется использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений, так как это может привести к перегрузке электропроводки и её возгоранию. Жителям Пскова советуют укрепить ненадёжные конструкции на своих участках. Если были обнаружены оборванные провода на линиях электропередачи, необходимо сообщить об этом в местную администрацию.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации необходимо немедленно обратиться в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов рекомендуется звонить по номерам «112» или «101». Данный прогноз был передан в ЕДДС районов и соответствующие службы.