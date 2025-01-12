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Спорт

Межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам прошли в Стругах Красных

Открытое первенство ДЮСШ – межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам прошли в Стругах Красных сегодня, 12 января. Об этом пишет газета «Струги».

Межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам прошли в Стругах Красных. Фото здесь и далее: Вера Самодурова

Непогода не смогла помешать проведению соревнований, на которые съехались спортсмены самого разного возраста из Пскова, Великих Лук, Печор, Острова, Невеля, Струг Красных, а также из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Луги – всего 97 участников.

«Все они остались довольны красивыми пейзажами, а самое главное – прекрасно подготовленной трассой, что обеспечил работник ДЮСШ Геннадий Петров», – отметили в газете.

Спортсмены преодолевали разные дистанции в зависимости от возрастной категории – от одного до десяти километров.

Самому старшему участнику – Юрию Логинову – 72 года, а самым младшим всего по семь лет.

Победители были награждены грамотами и медалями комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации округа.

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