Межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам прошли в Стругах Красных

22:35, 12 января 2025, ПАИ

Открытое первенство ДЮСШ – межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам прошли в Стругах Красных сегодня, 12 января. Об этом пишет газета «Струги».

Непогода не смогла помешать проведению соревнований, на которые съехались спортсмены самого разного возраста из Пскова, Великих Лук, Печор, Острова, Невеля, Струг Красных, а также из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Луги – всего 97 участников.

«Все они остались довольны красивыми пейзажами, а самое главное – прекрасно подготовленной трассой, что обеспечил работник ДЮСШ Геннадий Петров», – отметили в газете.

Спортсмены преодолевали разные дистанции в зависимости от возрастной категории – от одного до десяти километров.

Самому старшему участнику – Юрию Логинову – 72 года, а самым младшим всего по семь лет.

Победители были награждены грамотами и медалями комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации округа.