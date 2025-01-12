В этом году Байкал не замёрзнет из-за аномально тёплой зимы

22:52, 12 января 2025, ПАИ

В этом году на Байкале, скорее всего, не будет сплошного ледяного покрова. И в северной, и в южной частях озера лёд можно увидеть лишь местами. Об этом сообщает ФКГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России», пишет РИА Новости.

На Байкале сохраняется непростая ситуация, и о формировании льда пока говорить не приходится. В бухтах и заливах имеются забереги, однако ледовый покров там нестабилен.

В сообщении говорится, что на севере лёд наблюдается на расстоянии пяти – семи километров, в середине Байкала вода открытая и парит. В районе паромной переправы на Малом Море также имеется открытая вода. Со стороны Ольхона лёд присутствует лишь промежутками, в то время как всё остальное пространство занимает вода. На юге, по информации, не предвидится становления льда.

Указывается, что отсутствие льда связано с аномально тёплой зимой.