Врач рассказал, какую баню могут посещать практически все без риска для здоровья

23:45, 12 января 2025, ПАИ

Хамам благодаря своему мягкому воздействию подходит практически всем, в то время как русская баня и сауна имеют больше противопоказаний, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Андрей Тяжельников отметил, что сауна и русская баня оказывают тонизирующее воздействие, тогда как хамам в большей степени расслабляет, поскольку температура в нём достигает максимум 45–55 градусов. Он добавил, что из-за деликатного воздействия посещать хамам можно почти всем.

Врач подчеркнул, что для посещения русской бани или сауны существует больше ограничений.

Эксперт отметил, что в горячем воздухе бани трудно дышать даже полностью здоровым людям, поскольку жара создает ощутимую нагрузку и пульс учащается как при интенсивной тренировке. Он также подчеркнул, что к таким стрессовым процедурам следует относиться с осторожностью и выбирать подходящий вариант в зависимости от индивидуальных особенностей здоровья и состояния.