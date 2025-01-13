Стряхивать снег с яблонь советует сегодня народный календарь

07:30, 13 января 2025, ПАИ

Васильев вечер наступил по народному календарю сегодня, 13 января, сообщает calend.ru.

Канун Васильева дня отмечается в церковном календаре в честь святителя Василия Кесарийского — богослова IV века из Каппадокии. Ему приписывают изобретение иконостаса, а также авторство множества проповедей.

Вечер этого дня назывался щедрым. Хозяйки готовили много угощений, чтобы накормить всех знакомых и соседей, заглянувших в гости. Существовало поверье, что богатый стол обеспечит хозяину достаток на весь год. Особенно популярными были блюда из свинины.

Еще одной традицией, связанной с кулинарией, было варение каши. Этот обряд совершался до рассвета; когда каша была готова, хозяйка вынимала горшок из печи и вся семья начинала его рассматривать. Если горшок треснул или каша не удалась — это предвещало неудачи. Если же каша получалась пышной и вкусной, ожидали счастья для всего дома.

Васильев вечер считался удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все задуманное в это время непременно сбудется.

Также в этот вечер было принято стряхивать снег с яблонь. Это следовало делать именно в полночь, чтобы обеспечить хороший урожай яблок. Ночью также следили за погодой: если ветер дул с юга, это предвещало жаркий и благополучный год; с запада — изобилие молока и рыбы; с востока — хороший урожай фруктов и ягод. А если на деревьях было много пушистого инея, это предвещало хороший медосбор.