Каждый четвёртый россиянин хочет брать с собой домашнее животное на работу

07:54, 13 января 2025, ПАИ

Каждый четвертый владелец домашних животных мечтает время от времени брать своего питомца на работу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.

Сейчас такая возможность есть в 12% компаний. 26% россиян поддерживают эту инициативу.

39% жителей страны относятся к подобному отрицательно. А среди тех, кто не имеет домашних животных, этот процент еще выше – 43%. Основные причины негативного отношения к этой идее включают в себя аллергию на шерсть, стресс питомцев или неудобство для коллег. При этом 26% опрошенных нейтрально относятся к возможности встретиться с животными в офисе.

Молодежь до 35 лет чаще высказывается в поддержку присутствия питомцев на рабочем месте (37%). Кроме прочего, женщины чаще мужчин одобряют эту идею (28% против 24%). Владельцы собак значительно чаще выражают желание приводить своих питомцев на работу – 36% против 28% владельцев кошек. 25% собаководов и 14% кошатников хотели бы иметь возможность брать своих любимцев на работу, но лишь по 3% из них уже могут это делать.