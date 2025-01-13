Ненастная погода ждёт жителей Северо-Запада России

08:29, 13 января 2025, ПАИ

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Антициклон, который охватил территорию, будет блокировать облачные поля циклонов на севере и востоке региона, отметили специалисты.

«Поэтому здесь ожидается самая ненастная погода, а в юго-западной части небольшие осадки пройдут только в отдельные дни», – подчеркнули в «Фобосе».

Однако, по словам синоптиков, в регион всё же будут поступать атлантические воздушные массы. Именно поэтому со вторника на севере и востоке потеплеет и будет от -3 до +2 градусов, а на юго-западе – от 0 до +5 градусов.