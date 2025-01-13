Стало известно, чем псковичи занимаются по дороге на работу
Псковичи рассказали, чем занимаются по дороге на работу. Об этом сообщает сервис SuperJob.
Большее количество опрошенных, а именно 30% читают на дороге на работу книги. Ещё 16% предпочитают слушать музыку.
Кроме того, по 11% псковичей ответили, что тратят это время на сон или просмотр новостей в интернете, 9% – на просмотр сериалов или фильмов.
Ещё 5% жителей города готовятся к работе. Они либо распределяют дела, рассматривают планы или проверяют документы.
Также 4% горожан тратят это время на просмотр соцсетей, 3% играют в телефон, 3% проверяют электронную почту. Ещё 1% псковичей общаются с родителями.
Женщины в Пскове чаще мужчин по дороге на работу читают книги. Мужчины же чаще слушают музыку, спят или готовятся к рабочему дню.
Кроме того, каждый пятый, едущий на работу предпочитает в дороге отрешиться от всего и просто смотреть в окно.
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