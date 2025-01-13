27 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю

09:31, 13 января 2025, ПАИ

27 пьяных водителей задержали в Псковской области с 6 по 12 января, восемь из них повторно сели за руль в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю сотрудники ведомства пресекли 1 307 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Кроме того, за этот период в Псковской области произошло восемь ДТП, в результате которых один человек погиб и восемь человек получили травмы различной степени тяжести.