13 января будет выходным на нескольких объектах Псковского музея-заповедника
13 января будет выходным на нескольких объектах Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в учреждении.
В частности, будут закрыты:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
– Музей-квартира В. И. Ленина;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской;
– Музей истории города Печоры.
Но сегодня можно посетить:
– Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох»;
– Двор Постникова, где вас ждут новые выставки «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове» и «До Нового года не трогать!»;
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;
– Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
– Покровскую башню.
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