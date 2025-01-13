Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

13 января будет выходным на нескольких объектах Псковского музея-заповедника

13 января будет выходным на нескольких объектах Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в учреждении.

Фото Псковского музея

В частности, будут закрыты:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской;

– Музей истории города Печоры.

Но сегодня можно посетить:

– Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох»;

– Двор Постникова, где вас ждут новые выставки «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове» и «До Нового года не трогать!»;

– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;

– Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;

– Покровскую башню.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 января 2025

До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 января
13 января 2025

Сотрудников «Медиацентра 60» наградил прокурор Псковской области
13 января 2025

Сотрудников прокуратуры чествуют в Пскове
13 января 2025

Сенатор от Псковской области: Фонд «Защитники Отечества» оказывает ветеранам СВО и их семьям действенную помощь
13 января 2025

Широкий спектр мер поддержки отражается и на участниках СВО, и на их семьях, заявила Наталья Мельникова
13 января 2025

1200 концертов, выставок и экскурсий для участников СВО и их семей прошло в Псковской области в 2024 году
13 января 2025

Почти тысяча ветеранов СВО в Псковской области получили помощь психологов и психотерапевтов
13 января 2025

Больше 7 тысяч псковичей обратились за помощью в филиал фонда ​«Защитники Отечества»

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...