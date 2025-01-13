13 января будет выходным на нескольких объектах Псковского музея-заповедника

10:04, 13 января 2025, ПАИ

13 января будет выходным на нескольких объектах Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в учреждении.

В частности, будут закрыты:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской;

– Музей истории города Печоры.



Но сегодня можно посетить:

– Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох»;

– Двор Постникова, где вас ждут новые выставки «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове» и «До Нового года не трогать!»;

– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;

– Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;

– Покровскую башню.