Солдат НАТО поскользнулся и вонзил штык себе в голову

10:27, 13 января 2025, ПАИ

Солдат королевской гвардии Швеции поскользнулся и вонзил штык себе в голову, пишут местные СМИ.

Происшествие случилось в Стокгольме, когда шведский гвардеец выполнял смену караула. Штык-нож с оружия гвардейца застрял в голове солдата. Мужчину доставили в больницу и уже прооперировали.

После происшествия солдаты королевской гвардии Швеции временно перестали использовать штыки в карауле.

Напомним, что Швеция 7 марта 2024 года официально вступила в НАТО и стала 32-м участником Североатлантического альянса.