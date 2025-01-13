В Псковской области из-за вылетевшей в кювет фуры произошло ещё одно ДТП

10:44, 13 января 2025, ПАИ

В Псковской области из-за вылетевшей в кювет фуры произошло ещё одно ДТП, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП случилось на трассе Р-23 у деревни Заполье в Плюсском муниципальном округе. Автомобиль Citroën ехал в сторону Санкт-Петербурга. Объезжая ранее съехавшую в кювет фуру, Citroën выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Ford.

Участники ДТП от медицинской помощи отказались. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.