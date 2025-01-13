Псковичка стала призёром всероссийских соревнований по скалолазанию

12:03, 13 января 2025, ПАИ

Псковичка Юлиана Панина стала серебряным призёром всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию «Рождественский турнир», которые прошли в Воронеже с 6 по 11 января. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

В финал турнира квалифицировались 12 сильнейших участников. Им предстояло показать своё мастерство на четырёх разностилевых трассах высотой до пяти метров.

Юлиана Панина заняла второе место, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Судьбу финалисток решили попытки. Меньше всего, а именно четыре, их понадобилось Анастасии Кобелевой, представляющей Ленинградскую область. Юлиане Паниной потребовалось пять попыток, а петербурженке Эвелине Никулиной на одну больше.

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