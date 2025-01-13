Из-за консервантов в Белоруссии запретили российское печенье «Картошка» и «Орешек»

13:43, 13 января 2025, ПАИ

В Белоруссию запрещён ввоз печенья «Картошка» челябинской фирмы «Колос», а также печенье «Орешек с вареной сгущенкой» от пензенской фабрики «Капитал». Об этом пишет РИА Новости.

«Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (части 1 статьи 5 главы 1, частям 1, 8 статьи 7 главы 2), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (пунктам 1, 16 статьи 7, приложения 8) - по безопасности: при производстве продукции в продукте молокосодержащем сгущенном вареном с сахаром применялась заявленная в маркировке пищевая добавка – консервант бензоат натрия Е211, недопустимая для использования при производстве продуктов молокосодержащих и мучных кондитерских изделий», – говорится в сообщении.

В печенье «Картошка» консервант сорбиновая кислота (Е200) превышает допустимую норму в 1,2 раза.