Более 18 тонн торфа запретили ввозить в Россию через границу в Псковской области

13:50, 13 января 2025, ПАИ

18, 7 тонны торфа запретили ввозить через российско-латвийскую границу в Псковской области в новогодние праздники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партию везли из Литвы в Казахстан.

Инспектор ведомства установил, что в фитосанитарном сертификате отсутствовала информация о том, что продукция произведена в местах, где нет карантинных вредных организмов. Следовательно, сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии требованиям, подчеркнули в управлении.