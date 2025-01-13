Две единицы оружия изъяли росгвардейцы у псковичей

14:32, 13 января 2025, ПАИ

С 6 по 12 января сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 15 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили два административных правонарушения и изъяли две единицы оружия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардия напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключает доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.