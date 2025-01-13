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Общество

В Псковской области обеспечили надёжное газоснабжение в новогодние праздники

Около 90 заявок поступило в аварийно-диспетчерскую службу компании «Газпром газораспределение Псков» в новогодние праздники. Основной причиной вызова службы были утечки газа в резьбовые соединения на внутриквартирном газовом оборудовании. Все неисправности оперативно устранили аварийные бригады, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

В период максимальных нагрузок на газораспределительные сети для обеспечения надёжного газоснабжения в компании «Газпром газораспределение Псков» установили специальный график работы для аварийно-диспетчерской службы, организовали круглосуточное дежурство технических руководителей, ответственных специалистов и дополнительных аварийно-восстановительных бригад.

Накануне праздников газовики проверили техническое состояние оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств связи, обеспечили готовность автотранспорта и строительной техники для выполнения возможных аварийно-восстановительных работ. На случай возникновения чрезвычайной ситуации была предусмотрена система оперативного оповещения и реагирования.

«Ежегодное техническое обслуживание позволяет содержать в исправном состоянии газоиспользующее оборудование. Мы настоятельно советуем жителям Псковской области не пренебрегать своими обязанностями – заключать договоры на техническое обслуживание и предоставлять газовикам доступ в квартиры для проведения работ. Для уточнения или согласования даты проведения технического обслуживания необходимо позвонить диспетчерам службы внутридомового газового оборудования по телефону 79-01-40», – отметил главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.

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В Псковской области обеспечили надёжное газоснабжение в новогодние праздники

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