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Экономика

Как справиться с возникающими в бизнесе трудностями, рассказал псковский предприниматель

Как справиться с трудностями, возникающими в бизнесе, рассказал основатель псковской сети салонов маникюра и педикюра «Миндаль» Григорий Щесняк в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 13 января.

Григорий Щесняк. Фото: ПАИ

«В прошлом году мне казалось, что мы были на пороге закрытия», – сказал гость студии. Он рассказал, что для открытия нового салона было подготовлено помещение, а спустя некоторое время в Пскове прошёл сильный ураган, который повредил крышу, из-за чего несколько дней все уличные осадки стекали в новый салон. «В тот период я ночевал в салоне и следил за оборудованием, да и не понимал, что делать дальше, ведь у нас была огромная запись и мастерам нужно было платить зарплату», – отметил Григорий Щесняк.

Преодолеть трудности основателю сети салонов маникюра и педикюра помогла налаженная коммуникация. «В ТЦ, где находился наш салон, я нашёл пустые помещения. У меня получилось договориться с руководством торгового центра, и мы в течение одного дня перетащили всё оборудование, а уже на третий день начали работу», – рассказал гость эфира. Он также отметил помощь со стороны клиентов: «Наши клиенты очень поддержали нас – никто из них не отменил запись, а некоторые стали оставлять мастерам большие чаевые».

«Каждый салон я открывал на кредиты. Конечно, я мог просто обняться и плакать, но кредиты-то выплачивать нужно. У предпринимателя нет возможности расслабиться», – заключил Григорий Щесняк.

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