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Тала Нещадимова: Разлив Псковы зимой не является аномалией

Разлив Псковы в Финском парке не аномален для зимней погоды в Псковской области, сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Пскова в районе Финского парка стала заметно шире. Это объясняется тем, что в пределах города она находится в подпоре от реки Великой. Это судьба всех маленьких речушек, которые впадают в более крупные реки. То есть в Пскову поступает влага от тающего снега, земля уже напиталась ею и река не может отдать эту воду Великой, потому что у берегов она покрыта льдом. И Великая, как более сильная река, течёт своей водой и мешает Пскове слить излишек в неё», – объяснила метеоролог.

По словам Талы Нещадимовой, этот процесс не аномален и сейчас это происходит из-за тёплой зимы. «Говорить, что зима аномально тёплая и такого не было никогда, пока сложно. Уже были годы, например в 2005-м, 2008-м, 2019-м и 2020-м, когда температура зимой была выше нормы. Поэтому пока просто наблюдаем, вряд ли случится что-то критичное», – отметила собеседница ПАИ.

«Пскова ещё может расшириться, потому что мы ожидаем таяние снега, который выпал, и осадки в виде дождя», – резюмировала руководитель Псковского гидрометцентра.

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