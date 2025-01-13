Псковский филиал университета ФСИН приглашает на день открытых дверей

15:37, 13 января 2025, ПАИ

18 января в 11:00 в Псковском филиале Университета ФСИН России пройдёт день открытых дверей, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Будущие абитуриенты встретятся с руководством филиала, с представителями комплектующих территориальных органов и узнают об истории и структуре образовательной организации. Гости смогут получить ответы на волнующие вопросы о специальности «Правоохранительная деятельность» и направлении подготовки «Юриспруденция», по которым будет осуществляться набор в 2025 году, а также об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета.

В день открытых дверей состоится показ видеофильма о псковском филиале университета, после чего – обзорная экскурсия по территории образовательной организации. Посетителям покажут учебные аудитории, среди которых – зал судебных заседаний, криминалистический полигон и цифровая фотолаборатория. Будущие абитуриенты увидят библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, а также спортивный зал.

Для участия в дне открытых дверей в онлайн-формате 18 января будет доступно видеоподключение по ссылке.

Псковский филиал университета ФСИН России расположен по адресу: Псков, Зональное шоссе, 28.