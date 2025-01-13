В России зафиксирован первый случай отказа в регистрации автомобиля из-за неявки в военкомат

16:12, 13 января 2025, ПАИ

В России зафиксирован первый случай отказа в регистрации автомобиля из-за неявки в военкомат. Это может быть связано с началом работы реестра воинского учета, пишет Газета.ru.

Отдел ГИБДД в городе Люберцы Московской области отказал в госрегистрации автомобиля 30-летнему мужчине.

В документе, который мужчине выдали в ГИБДД, говорится, что причиной отказа стала информация из Единого реестра воинского учета — гражданин не состоит на воинском учете. Мужчина подтвердил, что у него нет военного билета и приписного свидетельства.

О запуске работы реестра воинского учета официально не сообщалось. В 2024 году в России приняли закон, который позволяет властям ограничивать в правах призывников, которым была отправлена повестка. Им могут запретить выезжать из страны, регистрировать автомобили, распоряжаться недвижимостью, регистрироваться в качестве самозанятого и индивидуального предпринимателя, а также получать загранпаспорт и брать кредиты.