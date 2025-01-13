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Происшествия

В Палкинском районе мужчина убил собутыльника во время застолья

В Палкинском районе мужчина обвиняется в убийстве приятеля, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области. 6 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов в Палкинском районе тела мужчины.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы пострадавший скончался в результате полученной черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления задержан 66-летний местный житель, в гостях у которого находился потерпевший. Во время распития спиртных напитков между мужчиной и его гостем произошел конфликт, во время которого злоумышленник избил гостя до смерти.

Следователями осмотрено место происшествия, изъяты биологические следы и иные объекты, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели и назначены необходимые судебные экспертизы.

Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления.

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