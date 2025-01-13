Россияне смогут устанавливать запрет на кредит на своё имя

17:44, 13 января 2025, ПАИ

С 1 марта 2025 года россияне смогут устанавливать запрет на кредиты и займы на своё имя, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Любой гражданин сможет настроить запрет банкам и микрофинансовым организациям на оформление кредитов и займов на его имя», – сказал гость студии. Он отметил, что даже если кредиторы, несмотря на запрет, выдадут деньги, они не смогут требовать долг у жертвы мошенников.

Чтобы установить запрет, гражданину потребуется сделать соответствующую отметку в своей кредитной истории через «Госуслуги», а с 1 сентября устанавливать и отменять запрет можно будет ещё и через МФЦ.

Если человеку действительно понадобится кредит, он сможет взять его уже через день после снятия запрета. Такая пауза даётся для того, чтобы разобраться в происходящем, а особенно если деньги требует мошенник. Самозапрет не распространится на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты, а также на уже имеющиеся кредитные карты.

Также с 1 марта для строительства своего дома можно будет использовать кредиты с господдержкой, добавил Александр Иванов. «Деньги по семейной и IT-ипотеке можно направить не только на покупку квартиры у застройщика, но и на строительство частного дома», – уточнил он.

Гость эфира напомнил псковичам и о том, что, начиная с этого года, автовладельцы могут дистанционно запросить выплаты по ОСАГО при любых ДТП.

Об этом и многом другом – в подкасте «Копилки» в группе Псковского агентства информации в социальной сети «ВКонтакте».