Сказочный лес после циклона «Чарли» запечатлел пскович

17:52, 13 января 2025, ПАИ

Рыболовы, ехавшие ранним утром 12 января по дороге в деревню Балсово через Теребище к Псковскому озеру, сняли видео последствий циклона «Чарли». В ночь с 11 на 12 января снега выпало столько, что согнувшиеся под его тяжестью придорожные кусты и деревья образовали многочисленные гирлянды, арки и настоящие туннели сказочной красоты. Фантастически красиво, но автобусам, грузовым автомобилям в этот день там было не проехать.

Автор видео, пскович Андрей Ковальчук, подписал, что это деревня Балсово в Псковском районе. Зафиксированный на видео конкретный сказочный участок располагается ближе к самой деревне. Местные жители такой красоте, можно предположить, не очень рады, как и состоянию злополучной дороги, давно заросшей по обочинам непролазным кустарником и высокими деревьями.

Возвращаясь к вечеру обратно, рыболовы встретились с дорожной техникой и бригадой рабочих. По оценке Андрея Ковальчука, работы по очистке дороги от снега и деревьев там не на одни сутки.